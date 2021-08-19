Denizli'de sulama kanalında sörf

"Denizli'de, maalesef deniz olmadığı için aklımıza su kanalında sörf yapmak geldi. Sörf sporunda orman ve suyu bir araya getirmek istedik. Kask takıp güvenlik önlemlerimizi aldık. Su kanalında UTV yardımıyla board üzerinde sörf yaptık. Arkadaşım Ozan Aydemir ve sörf sporcusu Süleyman Atlı da bana eşlik etti. Çok heyecanlı ve güzeldi. Çok keyifliydi, harika bir deneyim oldu. Sosyal medyada da çok beğenildi."

Kaynak: DHA