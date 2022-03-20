Denizli'de motokurye kendisini sollayan taksiciye demir sopayla saldırdı.

Olay, Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; taksi şoförü Mehmet Fuat Çotak, arkadaşı olan 2 kadın yolcusunu alarak gitmek istedikleri yere doğru hareket etti. Fuat Çotak'ın gideceği konuma metreler kala, kısa süre önce sollama nedeniyle trafikte tartıştığı kendisine kızan motokurye H.P. makas atarak ışıklarda durdu.

Motosikletten inen H.P. ile takside bulunan sürücü ve yolcuların arasında tartışma çıktı. Bu esnada araçtan inen kadın yolcu, acelelerinin olduğunu belirterek H.P’nin motosikletini çekmemesi üzerine sinirlenip motoru düşürdü. Bu esnada küfüler savuran H.P.’ye taksi sürücüsü Çotak yumruk attı. Öfkeyle ayağa kalkarak motora yönelen H.P.’yi gören yolcu ve şoför araca binerek kapıları kapattı. Eline demir sopa alan H.P. defalarca araca vurarak hasar oluşturdu, elindeki telefonla abisini aradı. Bu esnada ihbarda bulunan yolcular, korku dolu anlar yaşadı.

Olay yerine gelen polisler ile konuşan H.P., sakinleştirilmeye çalışılırken, sonradan olay yerine gelen abisi ise takside oturan Çotak’ı yumrukladı. Çotak kanlar içinde kalırken, H.P. ve abisi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA