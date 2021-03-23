Denizli'de kadın cinayeti: İp sarkıtarak eve girdi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

23 Mart 2021 08:26
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde apartmanın çatısından ip sarkıtarak girdiği evde boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı
Hacıkaplanlar Mahallesi Kayalık Caddesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 5. katında kızı Özlem Yılmaz'la yaşayan Meral S. (50) ile eve ip sarkıtarak giren boşanma aşamasındaki eşi Erkan S. (52) arasında tartışma başladı.
Erkan S, yardım istemek için balkona çıkmak isteyen eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.
Kadının olay sırasında evde olan kızının çığlıkları üzerine eve giren komşuları, polise ihbarda bulundu.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçmaya çalışan zanlıyı gözaltına aldı.
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