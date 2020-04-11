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Denizli'de fırına giden vatandaşlar evlerine gönderildi

11 Nisan 2020 14:10

Denizli'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağıyla birlikte kent hayalet şehre dönüşürken, yasağa rağmen fırınlara giden vatandaşlar zabıta ve polis ekipleri tarafından evlerine gönderildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta gece yarısından itibaren sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak, gece yarısından itibaren Denizli'de de uygulanmaya başladı. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda vatandaşlara evlerine dönmeleri ve dışarı çıkmamaları uyarısında bulundu. Kentin işlek noktaları da yasağın ardından boş kaldı. Yalnızca sokak hayvanlarının kaldığı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı da ıssız görüntüsüyle dikkat çekti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte belediye ve Vefa Sosyal Destek Grupları da sokaklarda ekmek dağıtımına başladı. Polis ekipleri sokağa çıkan vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Meydanlarda kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, gerekçesi olmadan araçlarıyla çıkan sürücüleri evlerine dönmeleri konusunda uyardı.

Ayrıca bazı vatandaşlar ekmek almak için fırınlara gitti. Polis ve zabıta ekipleri, fırınlarda ekmek satışını durdurup, vatandaşları evlerine gönderdi. Vefa Sosyal Destek Grupları, fırınlardan çok sayıda ekmek alıp, sokaklarda dağıtmaya başladı. Kuyruk oluşturan vatandaşların, sosyal mesafeye uyduğu gözlendi.

 

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