Denizli'de elektrik zamları nedeni ile yaklaşık 4 bin tezgah kapandı: "Ya biz kendimizi yakacağız ya da tezgâhları hurdaya satacağız"

Denizli'nin Babadağ İlçesi’nde elektrik zamları nedeni ile yaklaşık 4 bin tezgah kapandı. Atölyelere yemek hizmeti veren şirket de işsiz kalan halkın gittiği kahvehane de kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Tezgahını kapatmak zorunda kalan Seyhan Bozdemir, “Elektrikler çok yüksek geldiği için mecburen kapatmak zorunda kaldık. Ben 10 gün makineyi çalıştırdım, 10 gün içinde 1250 lira elektrik geldi. Ya biz kendimizi yakacağız ya da tezgâhları hurdaya satacağız” dedi.

Halkının önemli gelir kaynağını tekstil sektörünün oluşturduğu Denizli’nin Babadağ İlçesi’nde, elektrik zamlarının ardından 4 bin tezgâh kapandı. Atölyelere yemek veren şirket de işsiz kalan halkın gittiği kahvehane de kapanmanın eşiğine geldi.

150 kilovat kullanım kotasının 210 kilowatta çıkmasının bir anlamı olmadığını söyleyen üretici "150 kilovattan 210 kilovata çıkardığınızda o bizi ilgilendirmiyor çünkü biz onu yarım günde 1 günde tüketiyoruz. Bizim gibiler için değil yani. Ben o dediğiniz kilovatı 3-4 saatte tüketiyorum zaten. Ben ayda 21 bin kilovat elektrik tüketiyorum. Bizim için hiçbir faydası olmaz. Yetkililere buradan sesleniyoruz, lütfen sesimizi duyun. Artık meslek mi değiştireceğiz ne yapacağız bilmiyorum. İşçiliğe mi gideceğiz?" diye konuştu.