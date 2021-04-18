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Denizli'de elektrik trafosunun patlama anı...

Ekipler, trafoda onarım çalışması yaparak arızayı giderdi

18 Nisan 2021 13:10

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, elektrik trafosu patladı. Acıpayam ve Çameli ilçelerini elektriksiz bırakan trafo patlaması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Denizli'de dün etkili olan şiddetli rüzgar sırasında Alaaddin Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosunda patlama meydana geldi.

2 ilçede elektrik kesintisi yaşandı

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, patlamanın ardından Acıpayam ve komşu ilçe olan Çameli'de elektrik kesintisi yaşandı.

Patlama sırasında çıkan alevler ve kıvılcımlar korku yaratırken, olay anı cep telefonuyla görüntülendi.

Ekipler, trafoda onarım çalışması yaparak arızayı giderdi.

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