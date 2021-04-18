Denizli'de elektrik trafosunun patlama anı...

Denizli'de dün etkili olan şiddetli rüzgar sırasında Alaaddin Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosunda patlama meydana geldi.

2 ilçede elektrik kesintisi yaşandı

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, patlamanın ardından Acıpayam ve komşu ilçe olan Çameli'de elektrik kesintisi yaşandı.

Patlama sırasında çıkan alevler ve kıvılcımlar korku yaratırken, olay anı cep telefonuyla görüntülendi.

Ekipler, trafoda onarım çalışması yaparak arızayı giderdi.