Denizi olmayan Kayseri'den Japonya ve Rusya'ya 'Somon' ihracatı

Denizi olmayan Kayseri'de üretilen ve omega-6 açısından Norveç somonuna göre daha zengin olan somonlar, Japonya ve Rusya ihraç ediliyor.

2019 yılında 193 ton, 2020 yılında bin 400 ton somon balığı üretimi gerçekleştirilen tesislerde, önümüzdeki yıllarda üretimin 2 bin 500 tona çıkarılması için planlamalar yapıldı.

Konuyla ilgili konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'nin Türkiye’nin iç sularında merkezi konumda yer aldığını söyleyerek, "Bundan sonra ki süreçte de Yamula Barajı'nda ve diğer barajlarımız da somon üretiminin artırılması konusunda hem özel sektör hem de bakanlık olarak elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.