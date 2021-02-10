Denizde, bacakları bağlı, boğazı ve kulağı kesilmiş sığır bulundu!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denizde ayakları bağlanmış, kulağı ve boğazı kesilmiş bir sığır bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası sahil sitelerinde oturan vatandaşların denizde yaralı bir Akdeniz foku olduğunu bildirmesinin ardından çevreciler ve yetkililer harekete geçti. Yapılan araştırmada kumsalda hareketsiz duran hayvanın Akdeniz foku değil, boğazından kesilerek vahşice öldürülmüş bir sığır olduğu ortaya çıktı.

Kime ait olduğu belli olmasın diye küpe bulunan kulağı da kesilen hayvanı inceleyen Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği yetkilileri, Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden yardım istedi.

Kepçelerle kıyıya çıkarılan sığır, sağlık şartlarına uygun olarak üzerine kireç dökülerek gömüldü.