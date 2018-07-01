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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda gemi batırıldı

01 Temmuz 2018 22:11

Piket SG 52 isimli gemi, Datça Liman Başkanlığı ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi'nin desteğiyle resif oluşumu ve dalış turizmini canlandırmak amacıyla batırıldı. Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Belediye Başkanı Gürsel Uçar ile askeri personel, turizmciler ve vatandaşlar, tören için sahil güvenlik ekipleri eşliğinde tekneyle Kargı Koyu yakınlarına geldi. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla burada düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı. Daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 28 yıllık TCSG-52 gemisi, Marmaris Deniz Ticaret Odası'nın katkılarıyla konvoy eşliğinde batırılacağı Çetisuyu açıklarına getirildi. Açığa çekilen gemiyi batırmak için su pompalandı. Geminin 18 metre derinlikteki zemine batması, alkış ve tekne kornaları eşliğinde yaklaşık 20 dakika sürdü. Datça Akvaryum Koyu açıkları Çetisuyu mevkisinde batırılan, Sahil Güvenlik Komutanlığınca hurdaya çıkarılan 14 metre uzunluğundaki geminin, dalış turizmine ve resif oluşumuna katkı sağlaması amaçlanıyor. Taşkızak Tersanesi'nde inşa edilerek 1990 yılında hizmete başlayan gemi, 9 Temmuz 2015'te Kekova'da hizmet dışı bırakılmıştı.

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