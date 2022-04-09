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Deniz Zeyrek'in 'deve' hikayesini 'anlatamadığı' anlar gündem oldu: “Sahur sohbetine döndük"

09 Nisan 2022 11:16

Gündemdeki son gelişmelerin konuşulduğu FOX TV’de yayınlanan Orta Sayfa programında, gazeteci Deniz Zeyrek'in deve hikayesini anlatmaya çalıştığı anlar gündem oldu.

Siyasette gerçek ile yalanın nasıl kullanıldığını, Hz. Ali ve düşmanlarına dair deve hikayesi ile örneklemek isteyen Zeyrek, olayı tam anlatamayınca programda espriler yapıldı.

Nevşin Mengü'nün de "Abi ben hiçbir şey anlamadım ya Şam deve falan hepsi birbirine girdi" derken gazeteci Murat Yetkin de "Sahur sohbetine döndük" diyerek espri ile karşılık verdi. 

 

Deniz Zeyrek'in 'deve' hikayesiOrta SayfaNevşin MengüMurat Yetkin

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