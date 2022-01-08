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Deniz Zeyrek: Erdoğan nezdinde, Numan Kurtulmuş’un Bahçeli kadar değeri yok

"Tayyip Erdoğan için Bahçeli yaşamsal siyasi bir aktör"

08 Ocak 2022 11:23

Gazeteci Deniz Zeyrek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İBB'ye yönelik teftiş konusunda TSK'dan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan örnekler veren AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’u hedef almasını değerlendirirken "Erdoğan nezdinde, Numan Kurtulmuş’un Bahçeli kadar değeri yok" dedi. 

FOX TV'de yayınlanan “Orta Sayfa” adlı programda, Bahçeli’nin Kurtulmuş’a “Senin varmak istediğin yer neresi, yapmak istediğin nedir” demesini ele alan Zeyrek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bahçeli'yi Kurtulmuş’a tercih edebileceğini söyledi. 

Zeyrek, "Numan Kurtulmuş’un Bahçeli kadar değeri yok Erdoğan nezdinde. Erdoğan için Bahçeli yaşamsal bir siyasi aktör. Tayyip Erdoğan için Bahçeli yaşamsal siyasi bir aktör. Cumhur İttifakı açısından da Bahçeli Tayyip Erdoğan açısından vazgeçilmez" dedi.

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