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Deniz temizliği için basit ve etkili çözüm: Seabin

24 Aralık 2015 11:06

Gelecek nesillere daha yaşabilir bir dünya bırakmak için hepimizin büyük bir sorumluluğu bulunuyor. Bu konuda etikili bir çözüm oluşturan girişimciler, Indiegogo'da destek arıyor. İnsanoğlu teknoloji ve eğitim seviyesi sürekli olarak artmasına rağmen çevresini kirletmemeyi bir türlü öğrenemiyor. Bu açıdan en kötü görüntüler denizler üzerinde oluşurken, Andrew Turton ve Pete Ceglinski tarafından hazırlanan Seabin basit ancak etkili bir temizlik sunuyor. Indiegogo üzerinde 230 bin dolar toplamayı hedefleyen ve şimdiye kadar 85 bin dolar toplayan Seabin, deniz temizliği için çöp kutusu görevi gören bir su filtreleme sistemi. Özellikle kirliliğin en çok dikkat çektiği ve biriktiği liman bölgelerinde işe yarayabilecek şekilde tasarlanan cihaz, konumlandırıldıktan sonra deniz / okyanus suyunu içerisinden geçiriyor ve bütün kirleri toplayarak daha temiz bir ortam yaratılmasına yardımcı oluyor. Basit ancak gerçekten işe yarayan etikili bir çözüm sunan Seabin projesi, Turton ve Ceglinski'nin işlerini bırakıp kendileri adadıkları bir proje olarak tamamen temiz denizleri hedefliyor. Elde taşınabilecek bir boyutta tasarlanan cihaz, 7/24 görev yapabiliyor, ucuza üretilebiliyor, düşük bakım masrafı çıkartıyor ve limandaki su pompaları ile rahatlıka çalışabiliyor. Seabin aynı amanda özel filtreler yardımıyla sudaki yağı (Petrol vb.) da temizleyebiliyor. Geleceğe yönelik büyük potansiyel vaadeden Seabin projesine en az 2$ bağış ile buradan destek olabilir, süreci açıklayan videoyu ise aşağıda izleyenilirsiniz. Ürüne 2016 Kasım ayında sahip olmak içinse 3825$ ödenmesi gerekiyor.

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