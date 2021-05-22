Deniz Tekin: Bu süreçte müzisyenler olarak hesaba katılmıyoruz; bu komple bir meslek grubunu görmezden gelmektir

Bu hafta Ayşen Güven’in bol duygulu söyleşisinin konukları Deniz Tekin ve Can Bey (Büyükbaş) oldu. Ayşen Güven’e konuk olan sanatçılar yeni ortak çalışmaları olan uzunçaları ve müzisyenlik hallerini anlattı. Bu eğlenceli söyleşiyi ister izleyin, ister dinleyin!

Söyleşimize başlarken sanatçıların son çalışmaları, 4 parçalık ‘Kuyu’ uzunçalarının hikayesini keyifle paylaşan Deniz Tekin ve Can Bey, bu birlikteliği neredeyse geç kalınmış bir dayanışma olarak özetliyor. Albümün çıkış parçası "Olmayacak İşler"i 20 Mayıs itibariyle dijital platformlarda yayımlayan sanatçılar, dinleyiciyi ferah hislerle sarmalayan bu şarkının bazı yaralara dokunan hisli sözlerinin de altını çiziyor.

Sözlerin imzası Deniz Tekin’e ait olan parça için Can Bey, "Pandemi hepimizi delirtti diyebiliriz. ‘Olmayacak İşler’ de bununla alakalı. Ferah bir şarkı, ama derbeder sözlerle. Hepimizin içinde de bu hisler var bence. Hepimiz yalnızlığı tekrar keşfediyoruz, arkadaşlığın değerini anlıyoruz, paylaşmak istiyoruz ama dışarıya çıkamıyoruz. Ben 15 senedir şarkı söylüyorum, annemden ilk defa ‘gözlerim doldu’ tepkisi aldım bu şarkıda. Sallantıda olan duygusal durumumuza vurabilecek bir şarkı’ ifadelerini kullandı.

“Olmayacak İşler”, ortak hisler paylaştığımız bu dönemde hepimize iyi gelecek gibi duruyor.

Pandeminin yarattığı olasılıksızlıkların yanı sıra uzunçaların ortaya çıktığı dönemde sanatçılar, kendi talihsizlikleriyle de burun buruna gelmiş. O dönem ayağını kırmış olan Can Bey ve ‘Kuyu’nun hikayesini ‘varoluşun kaygılarıyla gerçekten bir kuyunun içinde olma hali’ şeklinde anlatan Deniz Tekin, bu hepimizin yaşadığı duygusal iniş çıkışlara ‘Kuyu’da rastlayabileceğimize de değinmiş oluyor.

Deniz Tekin’in "Destek almak ya da birbirimize destek vermek iyi sonuçlar doğurabiliyor" sözleriyle birlikte çalışmış olmanın değerinin altını çiziyor. Can Bey ise bu işbirliğinin saf bir mutluluk getirdiğini hissettirdi. Müzisyenlerin, müziklerini kişilikleriyle şekillendirdiklerini de ekleyerek bu ortak çalışmaların müzikteki eşsiz çeşitliliğe yaptığı katkıları da hatırlatıyor Deniz Tekin. ‘Keşke yaşamaya, üretmeye devam etseydi dediğimiz çok müzisyen var; bu komple bir meslek grubunu görmezden gelmektir’ Sahne almanın dışında, sahnede başka sanatçıları izlemeyi özlediğini öncelikle aktaran ikili, onları besleyen müzisyenliğin kattığı ruhani ve entelektüel değerlerden mahrum olmanın yaralayıcı kısmını paylaşıyor.

Müzik endüstrisi emekçilerinin pandemi döneminde yaşadığı zorlukları kendi manevi dertlerinden bağımsız bir şekilde de dile getiriyor Deniz Tekin. "Bir anda bütün işler ortadan kalktı bu insanlar için ve maddi destek de verilmiyor. Sigorta işlenmiyor, iş tanımı yok, bir kurumda çalışmıyor bu yüzden bu süreçte hesaba katılmıyoruz" diyor.

Müzisyen intiharları konusunda ise Tekin, "Sıkışıp kalma hissi maddi imkansızlıklarla birleşince insanı acı bir şeye sürüklüyor. Keşke yaşamaya, üretmeye devam etseydi dediğimiz çok müzisyen var, pandemi döneminde yaşanan intiharlarla bu katlandı. Bu kültürel çok büyük kayıplar demektir ve bu komple bir meslek grubunu görmezden gelmektir" diyerek konuşulmayan bir noktaya daha dikkat çekiyor.

Deniz Tekin ve Can Bey’le “Olmayacak İşler” dinleyerek izlenecek Akustik24 yayında!