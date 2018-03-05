Deniz Selin Ünlüdağ, eskrimde Yıldızlar Avrupa Şampiyonu oldu

Rusya'nın Soçi kentinde devam eden Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kızlar kılıç kategorisinde mücadele eden 17 yaşındaki milli sporcumuz Deniz Selin Ünlüdağ, Bulgar rakibi Yoana Ilieva'yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Rusya'nın Soçi kentinde devam eden Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kızlar kılıç kategorisinde mücadele eden Deniz Selin Ünlüdağ, Bulgar rakibi Yoana Ilieva'yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Öte yandan aynı kategoride mücadele eden milli sporcularımızdan Nisanur Erbil beşinci, Aylin Çakır 16'ncı ve Maya Ataç Kurtulmuş 37'nci oldu.