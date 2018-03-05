T24 LogoT24 Logo
Spor

Deniz Selin Ünlüdağ, eskrimde Yıldızlar Avrupa Şampiyonu oldu

05 Mart 2018 15:51

Rusya'nın Soçi kentinde devam eden Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kızlar kılıç kategorisinde mücadele eden 17 yaşındaki milli sporcumuz Deniz Selin Ünlüdağ, Bulgar rakibi Yoana Ilieva'yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Rusya'nın Soçi kentinde devam eden Yıldızlar ve Gençler Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda yıldız kızlar kılıç kategorisinde mücadele eden Deniz Selin Ünlüdağ, Bulgar rakibi Yoana Ilieva'yı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Öte yandan aynı kategoride mücadele eden milli sporcularımızdan Nisanur Erbil beşinci, Aylin Çakır 16'ncı ve Maya Ataç Kurtulmuş 37'nci oldu.

ETİKETLER

deniz selin ünlüdağeskrimyıldızlar avrupa şampiyonuavrupa şampiyonurusyasoçi

Diğer Videolar

Endonezya'da havalimanında Çin'den gelen kişilere dezenfektan sıktılar

Yeşilcam’ın Ömercik’i Ömer Dönmez'e veda

Aç kalan domuzlar markete girdi

Kırmızı kart görünce hakeme yumruk attı

Kaçırmak istediği kadın çığlık atınca arabadan attı

Barış Manço ölümünün 21. yılında mezarı başında anıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24