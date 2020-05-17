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Deniz Seki, sevenlerine söz verdi: Eski Deniz'i...

17 Mayıs 2020 11:19

Beyazıt Öztürk'ün yaptığı sevilen talk-show programı 'Beyaz Show' kolaj bölümleri ile bir süredir seyirci ile buluşuyor. Şarkıcı Deniz Seki de kendisiyle ilgili bölümler üzerinden dikkat çekici bir çıkışta bulundu. Seki, sevenlerine bir de söz verdi. 

Evde geçirdiği karantina zamanlarında nostalji yolculuğu yapan ve takipçilerini yıllar öncesine götüren Deniz Seki’nin sayfasında dün akşam da Beyazıt Öztürk vardı. Yıllar önce katıldığı programın ekranda yeniden yayınlanması sonrasında sevenlerinden çok sayıda mesaj alan Deniz Seki, sayfasından program görüntülerini paylaştı ve sevenlerine söz verdi.

Seki, “Dün gece ve bu gece Beyaz Show'da yayınlanan benimle ilgili kısımlar için çok fazla mesaj, çok güzel yorumlar aldım. Bu gece benim de izleme fırsatım oldu ve videoya çektim. Siz sevenlerime söz veriyorum eski Deniz'i tekrar göreceksiniz. Eskiye o kadar çok özlem duyuyorum ki çok güzel bir Best of albümüyle de taçlandıracağız inşallah” dedi. 

 

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