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Deniz Seki'den 'Gerekirse simit yeriz' diyen Hülya Avşar'a destek: 'Ona laf edenin ayağını ısırırım'

"Harbi ısırırım ve ısırığımda çok kuvvetlidir"

23 Aralık 2021 08:58

Hülya Avşar, gündeme oturan 'Gerekirse simit yiyeceğiz' açıklamasına sanatçı Deniz Seki'den destek geldi. Tepki gören açıklamalar üzerine Seki, "Hülya Avşar’a laf söyleyenin böyle ayağını ısırırım, elini ısırırım" diyerek Avşar'a sahip çıktı.

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında yorumlarda bulunarak "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu.

"Avşar'a laf söyleyeni ısırırım"

Hülya Avşar'ın tepki çeken açıklamalarına destek verenler de olmuştu, eleştirenler de. Deniz Seki de, Hülya Avşar'a destek verdi. Seki, "Hülya Avşar'a laf söyleyenin böyle ayağını ısırırım, elini ısırırım. Harbi ısırırım ve ısırığımda çok kuvvetlidir" açıklamalarında bulundu.

 

 

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