Deniz salyasından zarar gören balıkçılar: Ağlar çamur içinde, balık ölümleri var, yardım bekliyoruz

Eskihisar-Gebze Su Ürünleri Kooperatifi üyesi olan balıkçıklar, deniz salyasının balık ölümlerine yol açtığını belirterek yardım beklediklerini duyurdu. Balık tutmak için denize açılarak ağ atan balıkçılar, deniz salyası nedeniyle balık tutamadıklarını ve balıkçılığın bitme noktasına geldiğini söyledi.

Bir süredir Marmara Denizi'ni etkisi altına alan deniz salyasının, balıkçılığa olumsuz etkileri sürüyor. Kocaeli’nin Gebze ilçesinde balık tutabilmek için denize açılarak ağ atan Eskihisar-Gebze Su Ürünleri Kooperatifi üyesi olan balıkçıklar, deniz salyasının neden olduğu sorunlarını anlattı.

Zarar gören ağları yeniden temizlemelerinin yaklaşık 3 günlerini alacaklarını söyleyen balıkçılar, "Bu deniz salyası ağları duman etti, bizi duman etti, balıkçılığı bitirme noktasına getirdi" diyerek sorunun çözümü konusunda devletten yardım istedi.

''Balıkçılık bitme noktasına geldi”

Epeydir ağ atamadıklarını söyleyen Eskihisar-Gebze Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçı Turgay Özcan, “Her taraf deniz salyası. Balık takılmıyor ağlara. Denizin üstü de pis dibi de pis. Bu deniz salyası, ağları duman etti, bizi duman etti, balıkçılığı bitirme noktasına getirdi'' dedi.

Balık tutamadıklarını anlatan Özcan, ''Hiç balık yok, ağları atıyoruz, ağların gözleri kapanıyor, balık vurmuyor. Bu ağları temizlemek 3-4 günümüzü alacak. Kuruyacak ondan sonra temizleyeceğiz. Devletimizden yardım bekliyoruz. Balıkçılık bitme noktasına geldi” diye konuştu.

''Ağlar çamur içinde, balık ölümleri var''

Deniz salyasının 4 aydır başlarına bela olduğunu söyleyen Eskihisar-Gebze Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçı Serdar Türedi, “Ağ atamıyoruz, ağlar çamur içinde, balık ölümleri var. Bizden ziyade Marmara’nın durumu ne olacak? Bizim isteğimiz yetkililerin buna bir an önce çözüm bulması. Nasıl temizlenecek? Gerekirse biz de yardım edelim. Başka bir isteğimiz yok” dedi.