Deniz ineğini sokaklarda sürüklediler; bakanlık harekete geçti

Sosyal medyada yayınlanan 'bir deniz ineğinin sokaklarda sürüklenmesine' ilişkin videonun ardından Nijerya Çevre Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Videonun ne zaman çekildiği bilinmiyor. Videoda kuyruğundan bağlanan hayvanın toprak yolda sürüklenirken kurtulmaya çalıştığı görülüyor.

Çevre Bakanı Yardımcısı Sharon Ikeazor, video için “Çok rahatsız edici” dedi. Ikeazor, hayvanı kurtarmaya çalıştıklarını söyledi. Ikeazor, olayın zengin petrol yataklarının bulunduğu Nijer Deltası’nda meydana geldiğini açıkladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre; ülkede nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz ineklerinin avlanması yasak.

Yasağa rağmen otobur bir memeli olan deniz inekleri, eti, yağı ve geleneksel tıpta kullanılan organları için sıklıkla avlanıyor.

Okyanus yaşamının korunması için çalışma yürüten Blue Planet Society isimli çevre örgütünün olayla ilgili açıklamasında “Deniz ineklerine bu şekilde eziyet edilmesi dehşet verici” denildi.

Batı Afrika kıyılarında 10 bin kadar deniz ineğinin yaşadığı tahmin ediliyor.

Ajans, hayvanlarının sayısının hızla azaldığına dikkat çekti.