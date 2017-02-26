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Deniz Baykal: Yüzde 51, yüzde 100'e üstünlük taslayamaz; tapuyu gaptırmayın!

26 Şubat 2017 18:01

CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 16 Nisan'daki referandum ile ilgili değerlendirme yaparken Türkiye'de herkesin devletin tapusu olduğuna dikkat çekerek, merhum 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in üslubu ile "Tapuyu gaptırmayın" dedi. Baykal değerlendirmelerine şu sözlerle devam etti; “Yüzde 51, yüzde 100’ü fesh edemez. Yüzde 51, yüzde 100’e üstünlük taslayamaz. Herkes haddini bilecek. Üstün irade millettir. Millet taşeron kullanmıyor, ‘Gel bana 5 yıllığına yetkiyi devret, senin egemenliğin bende olsun, ben yöneteyim’ olmaz. 5 yıl değil, 5 dakika bile vermeyiz. Egemenlik devredilemez, egemenliğin sahibi millettir."

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Deniz BaykalreferandumSüleyman DemirelTapuyu gaptırmayınUşak

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