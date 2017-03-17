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Deniz Baykal toplantısına katılan BBP'li Başkanı böyle alkışlattı

17 Mart 2017 18:10

CHP Antalya Milletvekili ve eski Genel Başkanı Deniz Baykal, referandum için 'Hayır' çalışmalarına hızla devam ediyor. Deniz Baykal'ın Ordu'da yaptığı referandum toplantısında sürpriz bir isim katıldı. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin 'Evet' kararı sonrası BBP teşkilatları kazan kaldırmış, Destici'yi istifaya davet etmişti. BBP'nin Fatsa İlçe Başkanı Fatma Yümlü de, "Hayır" çalışmaları kapsamında Baykal'ın Ordu'da düzenlediği etkinliğe katıldı. Deniz Baykal yaptığı konuşma sırasında, "Arkadaşlar Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Fatma Yümlü arkadaşımızın da aramızda olduğunu öğrendim" diyerek Fatma Yümlü'nün elini sıktı, daha sonra bütün salon BBP'li kadın başkanı alkışladı. Baykal daha sonra ise sözlerine şöyle devam etti, "Kendisini saygıyla selamlıyorum, şeref verdiniz. Hep bir aradayız. Büyük Birlik Partili, Adalet ve Kalkınma Partili, Milliyetçi Harekat Partili, Vatan Partili, Cumhuriyet Halk Partili.... Hepimiz milletin parçasıyız. Milletimizin bir tek parçasını görmemezlikten gelmeye kimsenin hakkı yok. Bir araya gelirsek milli irade oluşur"

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Deniz BaykalBBPFatma YümlüalkışlattıMustafa DesticiOrdureferandum

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