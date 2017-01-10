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Deniz Baykal: Teklif reddedilirse Türkiye’nin ufku açılır

10 Ocak 2017 14:32

TBMM’de görüşülmeye başlanan Anayasa paketinde ilk sözü alan CHP eski lideri Deniz Baykal tarihi bir konuşma yaptı. Önce babasını anan Baykal, ‘’TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile onurlandırılmış bir istiklal gazisinin oğlu olarak, babamın helalliğini kazanabilmek için konuşmak zorundayım'’ dedi. Sözlerine “Tarihi bir toplantı yapıyoruz, buraya Türkiye’ye sahip çıkmak için geldim, buna ihtiyaç var” diyerek başlayan Baykal şunları söyledi: "Ne yazık ki böyle tarihi karar anına bizi taşıyan, müellifi bilinmeyen boş kağıt imzalatılarak önümüze getirilen bir projedir. Bu projenin müellifi belli değildir ama arkasındaki siyasi irade bellidir. Bu proje alel acele bir hazırlanmış, hukuki ve siyasal olgunluktan uzak bir sipariş projedir. Milletin egemenliğini ve Meclis'in üstünlüğü anlayışını temel alan bir asırlık milli siyasi kültürümüzü çökertecek, millet egemenliği yerine şahıs hegemonyasını inşa edecek bu tasarı önümüzde duruyor." Ayrıca Baykal, TBMM’de anayasa değişikliğine ilişkin yaptığı konuşmada, “Allah aşkına bu ortamda, OHAL rejimi altında anayasa değişikliğini nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?” diye sordu.

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Deniz BaykalTBMMGenel Kurultarihi konuşmaanayasa değişikliği

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