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Deniz Akkaya'nın 'yorumsuz' göndermesine Yeliz Yeşilmen'den yanıt: Biz de kızlarla senin eski fotoğraflarını konuşuyoruz...

03 Ocak 2018 16:00

Yeliz Yeşilmen, eşi Ali Uğur Akbaş’a doğum günü sürprizi yapmış ve yatağına kahvaltı götürmüştü. Ali Uğur Akbaş'ın atletli fotoğrafı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan olayı olmuştu... Ünlü manken Deniz Akkaya, dün Yeliz Yeşilmen’in paylaşımını kendi sosyal medya hesabından ‘yorumsuz’ mesajıyla yayınladı. Akkaya’nın bu paylaşımına Yeliz Yeşilmen’den ‘fotoğraflı’ gönderme geldi. Arkadaş grubuyla toplanan Yeşilmen, yaptığı canlı yayında ‘Biz de kızlarla Deniz Akkaya’nın eski fotoğraflarını konuşuyoruz’ sözleriyle Akkaya’nın eski fotoğraflarını yeniden gündeme getirdi.

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