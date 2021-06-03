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Dengesini kaybeden genç kadın, iş yerinin penceresinden düştü

Belinden yaralanan genç kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi

03 Haziran 2021 20:49

İstanbul Arnavutköy’de çalıştığı tekstil atölyesinde mola saatinde arkadaşlarıyla birlikte cam kenarında dinlenen genç kadın, dengesini kaybedince 2. kattan yere düştü.

İstanbul Arnavutköy'de salı günü yaşanan olayda, bir tekstil atölyesinde çalışan 16 yaşındaki E.K., mola saatinde arkadaşları ile birlikte atölyenin sokağa açılan pencerelerinden birinin kenarına oturdu.

E.K. isimli genç kadın o sırada dengesini kaybederek sokağa düştü. Binanın 2. katındaki atölyeden yere düşen genç kızın yardımına çalışma arkadaşları koştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır şekilde yaralanan E.K.'yi ilk müdahalesinin ardından ambulansa Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Belinden yaralanan genç kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. 

Kaynak: DHA

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