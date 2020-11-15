Polise yakalanan genç, trafik polisi olan dayısını aradı

Adana’nın Kozan ilçesinde yapılan trafik kontrolüne takılan bir kişi, polisi ikna etmek için trafik polisi olan dayısını aradı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması noktasında şehrin çeşitli noktalarında huzur güven uygulaması gerçekleştirdi. 100 polisle gerçekleştirilen uygulamada yaklaşık bin kişinin GBT sorgusu yapıldı. Trafik yönünden 190 araç sorgulandı. 7 araca çeşitli maddelerden 7 bin 450 TL para cezası kesildi. Durdurulan bir araçta ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bir araç sürücüsü de ehliyetindeki yetersizlik nedeniyle, trafik polisi olduğunu söylediği dayısını arayarak polisi ikna etmeye çalıştı.



