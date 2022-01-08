Demokrat Parti'li Cemal Enginyurt'dan iktidara sert sözler: Erdoğan giderse ülke batacak diyorlar, hadi lan oradan

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, partisinin 76. kuruluş yıl dönümü kutlamasında yaptığı konuşmada 'belediye başkanlarının, milletvekillerinin, genel başkanların tehdit edildiğini' öne sürerek "Arkasından kendi adamlarına, şunu diyorlar; ‘Aman ha Recep Tayyip Erdoğan giderse ülke batar’ diyorlar. Hadi lan oradan. Bu ülkenin kurucusu mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk gitti de bu ülke batmadı. Siz bu ülkeyi sattınız, satanlar gidince mi bu ülke batacak?İşinize bakın. Bu millet sizi gittiğiniz yere kadar kovalayacak" dedi.

Demokrat Parti’nin 76. kuruluş yıl dönümü, Ankara’da, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde kutlandı. Kutlama töreninde yaptığı konuşma ile iktidara seslen Cemal Enginyurt'un "Aman ha Recep Tayyip Erdoğan giderse ülke batar’ diyorlar. Hadi lan oradan" sözleri gündem oldu.

"Bu milletin çocuklarının bölünmesine müsaade etmeyeceğiz" diyen Enginyurt, şunları söyledi:

"Bu ülkeyi biz seviyoruz. Ama bizi sevmeyenler sürekli hakaret diliyle ayrıştırıyor, ötekileştiriyor. Mahkemeler kuruyorlar. Savcılara görev veriyorlar. Susturmaya, yıldırmaya, baskı altına almaya çalışıyorlar.

Belediye başkanlarını tehdit ediyorlar, milletvekillerini tehdit ediyorlar, genel başkanları tehdit ediyorlar ve arkasından kendi adamlarına, şunu diyorlar; ‘Aman ha Recep Tayyip Erdoğan giderse ülke batar’ diyorlar. Hadi lan oradan. Bu ülkenin kurucusu mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal Atatürk gitti de bu ülke batmadı. Siz bu ülkeyi sattınız, satanlar gidince mi bu ülke batacak? Nereye giderseniz gidin bu millet sizi gittiğiniz yere kadar kovalayacak.”