Demokrat Parti Genel Merkezi sanayi atık merkezi oldu: Çözün diyoruz, 'Cumhur İttifakı'na destek verin' diyorlar

Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi arsası 'sanayi atık merkezi' ilan edildi. DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "'Cumhur İttifakı'na destek verin' diyorlar. Bu rüşvettir" dedi.

Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı ile genel merkez binası önünde çektikleri videoda Enginyurt, “Bunu çözün diyoruz, ‘Cumhur İttifakı'na destek verin’ diyorlar. Bu rüşvettir, haksızlıktır, zulümdür. Ne yaparsanız yapın Millet İttifakı'ndayız. Susmayacağız, yılmayacağız, rüşvetlerinizi almayacağız” dedi.