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Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal'dan Albayrak'ın dolar açıklamasına 'Kibar Feyzo'lu eleştiri

“Ağam bizimle eğlenİİir”

13 Ağustos 2020 12:07

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dün akşam yaptığı açıklamaları sosyal medya hesabından Şener Şen’in oynadığı Kibar Feyzo filminden alıntı yaparak “Ağam bizimle eğlenir” paylaşımıyla eleştirdi.

Ahmet Hakan'ın “Dolar yükselince telaşlanıyorum, kur yükselince telaşlanıyorum, 'eyvah' diyorum her şey pahalanacak, ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek. Endişelenmeli miyiz?” sorusuna Bakan Albayrak, “Birincisi şunu sorayım size, dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolar borcunuz mu var, dolarla bir işiniz var mı?” sözleriyle cevap vermişti.

Uysal, sosyal medyada da gündem olan Bakan Berat Albayrak’ın açıklamalarının yer aldığı T24'ün videosunu alıntılayarak şunları kaydetti;

“Şener Şen’in Yeşilçam filmlerinin meşhur repliği gibi... ‘Ağam bizimle eğlenirrrr…’ Vatandaş olarak endişemizin kaynağı, (Sayın Bakan için anlamı olmasa da) çooook küçük bir nedeni yediğimiz, içtiğimiz, tükettiğimiz her şeyimizin Dolara endeksli olması!"

“Ayrıca küçük bir hatırlatma; Devletimizin Kamu-Özel-İşbirliği Modeli ile yaptırdığı ve vatandaşlar olarak doğrudan veya dolaylı yükünü taşımak zorunda olduğumuz Şehir Hastaneleri, Köprüler, Otoyollar ve Havalimanlarının sözleşmeleri de Dolar üzerinden!”

 “Sayın Bakan madem “Dolarla ne işi var vatandaşın” diyor, öncelikle ister ham ister ara mal, ürettiği ve tükettiği her şeyin ‘DOLARİZE’ olduğu gerçeğini değiştirmek için bir yapısal dönüşümün politikasını icra etsin!” 

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