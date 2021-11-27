Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: Anadolu’dan bir uyanış hareketi başlatıyoruz

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Anadolu’dan yeni bir ‘uyanış hareketi’ başlatacaklarını söyledi. İktidarın politikalarını eleştiren Uysal, “Türkiye’nin ödeyeceği maliyeti uzatmanın hiçbir manası yoktur. ‘Cumhuriyet’in fetret dönemi’ diye yarın tarih kitaplarına geçecek böyle bir dönemi hep beraber sonlandırmalıyız. O nedenle Anadolu’dan yeni bir uyanış başlatıyoruz” dedi.

İktidarın ekonomiden tarıma birçok politikasını eleştiren Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ege'deki ziyaretleri sırasında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

“Daha büyük sorunların çıkacağını bugünden anlıyoruz"

“Anadolu'dan bir uyanış hareketi başlatıyoruz” ifadelerini kullanan Uysal, şu açıklamalarda bulundu:

2 gündür Ege'deyiz. Her gittiğimiz noktada 80 yıllık Cumhuriyet tarihinin bütün iktisadi altyapısının tarımdan başlayarak nasıl tasfiye edilmiş olmasının sonuçlarını her noktada vatandaşlarımız ifade ediyor. Dünyanın en bereketli toprakları buralarda ama insanımız tarım yapamaz hale geldi. Pamuktan başlayarak pek çok üründe önümüzdeki yıllarda daha büyük açıkların çıkacağını vatandaşlarımızı dinlediğimizde bugünden anlayabiliyoruz.

Türkiye'nin bir değişime ihtiyacı var. Türkiye'nin bir iklim değişikliğine ihtiyacı var. Kaldıracı, iktidar değişimidir. Türkiye'nin ödeyeceği maliyeti uzatmanın hiçbir manası yoktur. Buradan çağrımız; insanlarımızın toplumsal talebi olarak, ‘Cumhuriyet'in fetret dönemi' diye yarın tarih kitaplarına geçecek böyle bir dönemi hep beraber sonlandırmalıyız. O nedenle Anadolu'dan yeni bir uyanış başlatıyoruz."