'Demokrasi nöbetinde coşup kendi klibini çeken dayı' fenomen oldu

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 28 gün süren ‘demokrasi nöbetleri’ 10 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılan mitingle sona erdi. Sosyal medyaya geçtiğimiz saatlerde ‘düşen’ bir video ise sosyal medyada günün en çok konuşulanlarından biri oldu. Görüntülerde miting alanında çalan ‘Tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet’ şarkısı esnasında kendine has figürleriyle dans eden bir kişi, klipleri aratmayacak bir görüntünün ortaya çıkmasına yol açtı. ‘Demokrasi nöbetinde çoşarak kendi klibini çeken dayı’ adlı video binlerce kez tıklandı.