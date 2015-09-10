Demirtaş'tan Cizre yolunda açıklama

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Cizre yolunda yaptığı açıklamada, "Cizre'deki çatışma durumuna son verebilecek bir girişimde bulunmak ve oradaki sivil halkı bir nebze rahatlatabilecek, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek huzura kavuşturmaktır. Cumhurbaşkanı şu konuda yanılıyor ya da yanıltıyor: Cizre'de günün belirli saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiyor, 8 gündür, 24 saat kesintisiz bir biçimde sokağa çıkma yasağı var.Su bitmiş durumda, ekmekleri yok, yaralılar var ambulanslar alamıyor, 8 gündür büyük bir abluka var. Biz bir yönüyle Gazze'ye, bir yönüyle Kerbela'ya benzetiyoruz. Bu nedenle bu ablukanın ve hukuk dışı uygulamanın son bulmasını istiyoruz. Sokağa çıkma yasağı kaldırılsın, insanlar ihtiyaçlarını gidersinler, cenazelerini defnetsinler. Şu anda orada bebek cenazeler var defnedilemiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, özellikle bu yönüne ben hassasiyetle vurgu yaparak bir kez daha düşünmesini rica ediyorum" dedi.