T24 LogoT24 Logo
Haberler

Demirtaş'tan Cizre yolunda açıklama

10 Eylül 2015 20:01

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Cizre yolunda yaptığı açıklamada, "Cizre'deki çatışma durumuna son verebilecek bir girişimde bulunmak ve oradaki sivil halkı bir nebze rahatlatabilecek, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek huzura kavuşturmaktır. Cumhurbaşkanı şu konuda yanılıyor ya da yanıltıyor: Cizre'de günün belirli saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiyor, 8 gündür, 24 saat kesintisiz bir biçimde sokağa çıkma yasağı var.Su bitmiş durumda, ekmekleri yok, yaralılar var ambulanslar alamıyor, 8 gündür büyük bir abluka var. Biz bir yönüyle Gazze'ye, bir yönüyle Kerbela'ya benzetiyoruz. Bu nedenle bu ablukanın ve hukuk dışı uygulamanın son bulmasını istiyoruz. Sokağa çıkma yasağı kaldırılsın, insanlar ihtiyaçlarını gidersinler, cenazelerini defnetsinler. Şu anda orada bebek cenazeler var defnedilemiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, özellikle bu yönüne ben hassasiyetle vurgu yaparak bir kez daha düşünmesini rica ediyorum" dedi.

ETİKETLER

Selahattin DemirtaşheyetCizreaçıklama

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Ocak 2020

Trafo bomba gibi patladı; işte o anlar

İBB Meclis'inde 'işsizlik' gerginliği: Üzerine yürüdü!

Karamollaoğlu'dan, "100 belediye AKP'ye geçiyor" diyen AKP'li Turan'a: Haysiyetsizlik, buna insanlık denir mi!

Vali Kaymak, Çalışan Gazeteciler Günü'nde bu mesajı vermiş: Sosyal medyanın zapturapt altına alınması lazım

Gülistan Doku 9 gündür kayıp | "Başka Gülistanlar kaybolmasın, somut bilgi ve belgeleri bizimle paylaşın"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24