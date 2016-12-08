Demirtaş'ın ekonomik kriz uyarısı

Selahattin Demirtaş, 5 Nisan 2016'da yaptığı görüşmede ekonomik kriz uyarısı yapmış ve şöyle konuşmuştu: “Savaşa harcadıkları paranın yaratacağı ekonomik krizi durdurmanın yolu şimdi budur diyorlar. Sermayeyi çekemezsek, büyük yatırımları buraya çekemezsek parayı borsaya yeniden sokamazsak ekonomik kriz bizi vuracak" diyorlar. Tanka topa para harcamayın dediğinizde "Hayır, onu yapacağız" diyorlar. Ama hani belki bundan vazgeçemiyorsanız, savaş ille de sizin can alıcı politikanızsa, savaşın parasını siz ödeyin. İşçiye ödetmeyin, çalışana ödetmeyin. Bütün o etrafına topladığınız, milletin anasına küfürler atan müteahhitleri toplayın mesela, panzerlerin gazın copun tankın topun savaş uçağının parasını onlar versin bari. Onun da parasını sizden, çalışanlardan alacaklar.”