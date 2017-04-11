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Demirtaş'ın doğum gününe özel klip

11 Nisan 2017 13:50

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için doğum günü olan 10 Nisan'da bir klip sosyal medyada yayınlandı. Demirtaş, söz ve müziğini kendisine ait olan 'Giden Kuşlar' isimli şarkıyı sanatçı Diyar ile birlikte söylüyor. Klipte, Demirtaş'ı canlandıran bir kişi cezaevinde bağlama çalarken görüntüleri yer aldığı temsili bir klip çekildi. Klipte, temsili cezaevi görüntüleri de yer alırken, Demirtaş'a benzeyen bir oyuncunun cezaevinde bağlama çalması ve kitap okuması görüntülerine de yer verildi.

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Selahattin Demirtaş10 Nisan

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