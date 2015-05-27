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Demirtaş ve Yüksekdağ, HDP'nin yeni reklamı için halay çekti

27 Mayıs 2015 16:01

HDP, seçimlere kısa bir süre kala yeni kampanya filmini yayınladı, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ birlikte halay çekti. Halkların Demokratik Partisi (HDP) 7 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala yeni reklam filmini yayınladı. “Biz’ler Halayı” adı verilen şarkıya çekilen 49 saniyelik kampanya filminde, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, kalabalıkla birlikte halay çekiyor. Şarkıda, “El ele, omuz omuza, barajları aşmaya” sloganı ile birliktelik vurgusu veriliyor.

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