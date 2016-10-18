Demirtaş: Polis, Ankara, Suruç katliamlarını yapan IŞİD'lileri susturmak için infaz ediyor

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, en son Gaziantep'teki hücre evlerine gerçekleştirilen baskın sırasında peş peşe kendini patlatarak öldürülen IŞİD militanlarıyla ilgili ciddi bir iddia ortaya attı. Demirtaş, "Musul'da 'IŞİD'e karşı savaşacağım' diyorsun da dışardan bakan şunu söyler 'Önce Gaziantep'i IŞİD'den temizle' IŞİD'e teslim etmişsin zaten. Bazı mahallelere artık devlet giremiyor. IŞİD kontrolünde mahalleler var Gaziantep'te. Şimdi kontrol dışına çıkan unsurlara operasyon yapılıyor. Antep Valisi'nin açıklamasını izlemişsinizdir. Ortada açık bir infaz var aslında. Orada ne diyor? 'IŞİD komşulara zarar gelmesin diye kendini boş bir bina da patlattı' Patlatmadan önce oturup konuşmuşlar 'Sen niye kendini boş inşaatta patlatıyorsun' 'Valla Sayın Vali bundan dolayı" demiş de Vali biliyor açıklıyor. Hayır durum öyle değil. 10 Ekim Ankara katliamı, Suruç katliamı Diyarbakır mitingimizin katliamını yapanların tek tek infaz edildiğini görüyoruz. Konuşmasınlar diye. Antep'teki boş bir inşaata götürülüp infaz edilmiştir. Bu polisin düşüncesidir" dedi.