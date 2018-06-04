Demirtaş: Önünde cam olmadan iki cümle kuramayan adama boyun eğecek değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki bir iftarda yaptığı konuşmaya, prompter'ın bozulmasının ardından 1 dakikalık ara verdi. Çevresindekileri sinirli bir şekilde uyaran Erdoğan'ın prompter olmadan konuşmasına devam edememesi sosyal medyada geniş yer bulurken; kullanıcıların bir kısmı da 1.5 yıldan uzun süredir Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın 2016'da yaptığı konuşmayı hatırlattı. Demirtaş, 2016 yılında partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın prompter'a bakmadan konuşamadığını savunarak, “Önünde cam olmadan iki cümle kuramayan adama boyun eğecek değiliz. Biz bu adamdan, bu zihniyetten kurtulacağız toplumumuzun geleceğini ilmek ilmek öreceğiz” demişti.