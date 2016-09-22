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Demirtaş konuştu, Osman Baydemir Kürtçe'ye çevirdi

22 Eylül 2016 11:06

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş başkanlığındaki HDP heyeti, Erbil'e gitti. Havalanında açıklama yapan Demirtaş'ın sözlerini Kürtçe'ye Osman Baydemir çevirdi. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş başkanlığındaki HDP heyeti, temaslarda bulunmak için Irak'ın Erbil kentine gitti. Heyet bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile görüşecek. Erbil Havalimanı'nda açıklama yapan Demirtaş, bütün Kürtlerin ve Kürt hareketlerinin dünyaya ortak mesajının barış olduğunu söyledi. Demirtaş'ın açıklamalarını Kürtçe'ye Osman Baydemir çevirdi. Dün gece İstanbul'dan uçak ile Irak'ın Erbil kentine giden HDP heyetinin başkanı, Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, havalimanında gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Demirtaş'ın açıklamalarını ise Osman Baydemir Kürtçe'ye çevirdi. Demirtaş'a tercümanlık yapan Baydemir'in akıcı Kürtçesi dikkat çekti.

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Selahattin DemirtaşOsman Baydemir

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