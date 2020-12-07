T24 LogoT24 Logo
Haberler

Demirtaş'ın heykelini şekillendirirken ketıl kullandı

07 Aralık 2020 19:44

T24 Haber Merkezi

Heykel sanatçısı ve sinema yönetmeni Ali Bozan, Selahattin Demirtaş'ın heykelini yaptı. 

Heykeli ilginç kılan sanatçının şekillendirme sürecinde sadece ketıl kullanması. 

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevin'de 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın heykeli yapıldı. 

Sanatçı Ali Bozan tarafından yapılan çalışmayı, sanatçı kendi Instagram hesabından paylaştı. 

Kil çamuru kullanılarak yapılan Demirtaş heykeli ketıl kullanılarak şekillendirildi.

Ketıl esprisi

Demirtaş, tutukluluğunun 10'uncu ayında (2017) 10 avukatları aracılığıyla Twitter hesabını aktifleştirerek çeşitli mesajlar paylaşmaya başlamıştı.

Koğuşunda arama yapılan Demirtaş, aramayı yine avukatları aracılığıyla Twitter hesabından duyurmuş, koğuşunda bir adet ketıl bulunduğunu belirtmişti. Ketıl esprisi sosyal medyada da gündem olmuştu. 

ETİKETLER

ketıldemirtaşhdpselahattin demirtaşheykelheykeli ketılla yapıldıali bozanedirne cezaevi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Ocak 2021

Kaçırıldığı görüntüler ortaya çıkmıştı; Gökhan Güneş eylemine polis müdahalesi: 12 kişi gözaltına alındı

Kanlı, kefenli modifiye araç polisi harekete geçirdi

Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası, Çankırı'da başladı

Koronavirüse iyi geliyor deyip kendilerini bal arılarına ısırtıyorlar

Erzurum'da nesli tükenmekte olan vaşak, silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kadıköy'de sokakta donarak ölen Sami Babacan'ın türkü söylediği görüntüler paylaşıldı...

Hazır döner paketleme sırasında çekilen TikTok videosu sosyal medyanın gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan genelge: İBB'nin mobil büfeler ile ekmek...

Selçuk Özdağ'dan Metin Özkan'ın iddialarına yanıt: Silahla susturamadıklarına ahlaksız iftiralar...

Marketten dönen çift evlerinin önünde komşuları tarafından öldürüldü...

Erdoğan: Çin'den onay çıktı, aşının 10 milyon dozluk ikinci partisi...

İçişleri Bakanlığı'ndan hafta sonu kısıtlaması açıklaması; genelgedeki istisnalar hatırlatıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Kadıköy'de sokakta donarak ölen Sami Babacan'ın türkü söylediği görüntüler paylaşıldı...

Hazır döner paketleme sırasında çekilen TikTok videosu sosyal medyanın gündeminde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24