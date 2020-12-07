Demirtaş'ın heykelini şekillendirirken ketıl kullandı

T24 Haber Merkezi

Heykel sanatçısı ve sinema yönetmeni Ali Bozan, Selahattin Demirtaş'ın heykelini yaptı.



Heykeli ilginç kılan sanatçının şekillendirme sürecinde sadece ketıl kullanması.

Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevin'de 4 Kasım 2016'dan beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın heykeli yapıldı.

Sanatçı Ali Bozan tarafından yapılan çalışmayı, sanatçı kendi Instagram hesabından paylaştı.

Kil çamuru kullanılarak yapılan Demirtaş heykeli ketıl kullanılarak şekillendirildi.

Ketıl esprisi

Demirtaş, tutukluluğunun 10'uncu ayında (2017) 10 avukatları aracılığıyla Twitter hesabını aktifleştirerek çeşitli mesajlar paylaşmaya başlamıştı.

Koğuşunda arama yapılan Demirtaş, aramayı yine avukatları aracılığıyla Twitter hesabından duyurmuş, koğuşunda bir adet ketıl bulunduğunu belirtmişti. Ketıl esprisi sosyal medyada da gündem olmuştu.