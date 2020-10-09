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Demirtaş, HDP tarafından hazırlanan 6-8 Ekim videosunu paylaştı: Gerçekler, hiç de anlatıldığı gibi değildi

"Gerçekler, hiç de anlatıldığı gibi değildi"

09 Ekim 2020 14:24

Selahattin Demirtaş, 6-8 Ekim 2014’te meydana gelen olaylarla ilgili HDP tarafından hazırlanan ve 6 bölümü yayınlanan videolardan birini Twitter hesabından paylaştı. Kendisinin o dönem yaptığı açıklamanın bulunduğu videoyu paylaşan Demirtaş, "Sürekli olarak HDP'yi suçlu göstermeye çalıştılar. Bugüne kadar hep algı ürettiler. Ama gerçekler, hiç de anlatıldığı gibi değildi" ifadelerini kullandı. 

Demirtaş’ın Diyarbakır’da düzenlenen bir basın toplantısındaki “Halklarımız her yerde Kobani ile dayanışmasını en üst seviyede ortaya koymalıdır. Ama asla hiçbir yerde, tek bir şiddet eylemine, hiç kimse yönelmemelidir. Demokratik, anayasal bir hak olarak gösteri ve protesto hakkını kullanırken hiçbir yerde şiddet uygulamamalı, şiddet uygulayanlara destek olmamalı, herkes bu konuda dikkatli ve duyarlı davranmalıdır” sözlerine bulunduğu videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimindeki çeşitli mitinglerinde HDP’yi ve Demirtaş’ı suçlayan konuşmalarından bölümlere de yer verilerek, “6-8 Ekim olayları, bugüne dek hep algı oluşturmak için, HDP’yi ve Demirtaş'ı suçlu göstermek için, seçim meydanlarında oy toplamak için kullanıldı. Bugüne kadar hep algı üretildi. Ama gerçekler, hiç de anlatıldığı gibi değildi.” ifadesi kullanıldı.

HDP'nin "6-8 Ekim gerçekleri başlığıyla paylaştığı videolar:

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