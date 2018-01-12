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Demirtaş, 434 gün sonra ilk kez hâkim karşısına çıktı: En az Binali Yıldırım kadar dokunulmazlığım var!

12 Ocak 2018 16:39

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava duruşmasında hazır edilmesine karar verildi. Bugün (12 Ocak 2018) saat 14.00'da görülmeye başlanan davada Demirtaş, 434 günlük tutukluluğun ardından ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşma, yarım saat gecikmeyle başladı. Demirtaş, davanın Anayasa Mahkemsi'nde görülmesini talep etti. Mahkeme başkanı davanın 17 Mayıs'a ertelenmesine karar verdi. HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, 24 Aralık 2015'te Rusya ziyareti dönüşünde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamadaki ifadelerinden dolayı “Cumhurbaşkanı'na hakaret” gerekçesiyle yargılanıyor.

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