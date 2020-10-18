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Demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

18 Ekim 2020 10:56

İstanbul Başakşehir'de bir parkta demir korkulukların arasına sıkışan sevimli köpeğin imdadına itfaiye ekipleri koştu.

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi 75. Yıl Caddesi'nde bulunan bir parkta gezen köpek, demir korkulukların arasına sıkıştı. Köpeğin korkulukların arasında kaldığını gören vatandaşlar ise hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Parka gelen ekipler, korkulukları genişleterek köpeği sıkıştığı yerden kurtarırken, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

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köpekdemir korkulukbaşakşehiristanbulitfaiye

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