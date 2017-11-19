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Demet Özdemir'den Danla Bilic'e gönderme

19 Kasım 2017 14:15

Kanal D'de yayınlanan Beyaz Show'un bu hafta konukları 'Sen Kiminle Dans Ediyorsun' filminin oyuncuları Demet Özdemir, Binnur Kaya, Uraz Kaygılaroğlu, şarkıcı Serdar Ortaç ve çektiği makyaj videolarıyla fenomen olan Danla Bilic'ti. Sunucu Beyazıt Öztürk, konuklarının sosyal medyaya olan ilgilerinden bahsederken kimin ne kadar takipçisi var diye sordu. Oyuncu Demet Özdemir, 4 milyona yakın takipçisi olduğunu söylerken, 'bu arada ben makyaj videosu paylaşmıyorum yaptığım işleri paylaşıyorum' diyerek Danla Bilic'e gönderme yaptı.

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