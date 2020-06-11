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Demet Evgar, kendisini dudağından ve ayağından sokan arı için şarkı yaptı

11 Haziran 2020 12:03

Oyuncu Demet Evgar'ı hem dudağından hem de ayağının üstünden arı soktu. Yaşadıklarını komik bir dille anlatan Evgar, hastaneden döndükten sonra kendisini sokan arı için şarkıcı Teoman'ın Rüzgar Gülü adlı şarkısını uyarlayarak arıya ithaf etti.

Ünlü oyuncu Demet Evgar, dün sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla, hem dudağından hem de ayağının üstünden sokan arıyı, hem de merdivenlerden yuvarlanıp düşmesini mizahi bir dille anlatınca Twitter’da TT listesinin ilk sıralarında yer aldı.

Arı soktuktan sonra soluğu hastanede alan Evgar, evine döndüğünde ise arı için bir şarkı yaptı. Teoman’ın Rüzgar Gülü şarkısının sözlerini değiştirerek söyleyen Evgar, ‘Kır evinin verandasında küçük bir arıya rastladım. İnsanmışcasına öpüşmeye başladım. Ama bilmediğim bir şey vardı o insan değil bir arıydı. Poposundaki iğne artık dudağımdaydı” diyerek yaşadıklarını anlattı…

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