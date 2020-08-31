T24 LogoT24 Logo
Haberler

Demet Evgar’ın acı günü

Ünlü oyuncu Demet Evgar, acısını sosyal medyadan paylaştı

31 Ağustos 2020 15:43

Ünlü oyuncu Demet Evgar’ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren babaannesi Sabahat Evgar, memleketi Manisa’da kılınan cenaze ardından toprağa verildi. Cenazeye katılan ünlü oyuncu Demet Evgar, ‘sevgilim’ dediği babaannesinin tabutu başından bir an olsun ayrılmadı.

Kaldığı yazlıkta ayağı kayarak yere düşen Sabahat Evgar, kaldırıldığı hastanede beyin kanamasından dolayı hayatını kaybetti. Evgar için Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına ünlü oyuncu Demet Evgar da katıldı. Demet Evgar, annesi Bingül Evgar, babası Levent Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar ile birlikte taziyeleri kabul ederken, babaannesinin tabutu başından ayrılmadı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında Demet Evgar annesiyle birlikte ön safta yer tuttu.

Evgar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Namazın ardından cenaze, Çatal Mezarlığına defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu.

Öte yandan Evgar, babaannesi ile çekildiği bir özçekim fotoğrafı yayınlayarak duygusal bir mesaj kaleme aldı.

40 yaşındaki oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sabahat… Anlamı: Güzellik. bilenler bilir neşe içinde, sonsuz bir sevgiyle yaşadı ve etrafındaki herkesle bu sevgiyi paylaştı. Koynunda masallarıyla büyüdüğümüz babaannemiz, annemiz, anneannemiz, yol arkadaşımız, dostumuz Sabahat Evgar’ı öğle namazında Manisa Hatuniye Camii' nden bu dünyadaki son yolculuğuna uğurlayacağız. Sevgilim, yolun açık olsun, kuşlar gibi gittin, aniden, tam da istediğin gibi... Atatürk kızı 30 Ağustos'ta...

ETİKETLER

demet evgarevgaroyuncuacı günübabaanne

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Ekim 2020

Esenyurt'ta bir kişi, kapı önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi

Karamollaoğlu'ndan hayatına ilişkin samimi açıklamalar; öyle bir yanıt verdi ki Çağlayan "Sakın" dedi

Libya’nın doğusu ve batısı arasında uçuşlar başladı

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi füzesinin test edildiği anın görüntüleri

Koronavirüs | Mehmet Tezkan: Avrupa alarmda, Türkiye sefada; nedeni basit...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: İktidarın AYM ile geriliminin arkasında seçim...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"Cironun yarısının döviz cinsinden olması Koç Holding'e güçlü koruma sağlıyor"...

Hürriyet yazarı Bayer: CHP'den 'Halk Parti' isminde yeni parti doğacak...

Ahmet Hakan: Keşke susmaya devam etseydiniz Ahmet Necdet Sezer!...

İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi; Türkiye genelinde Koronavirüs denetimi...

Bakan Koca: İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: İktidarın AYM ile geriliminin arkasında seçim...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24