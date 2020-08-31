Demet Evgar’ın acı günü

Ünlü oyuncu Demet Evgar’ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren babaannesi Sabahat Evgar, memleketi Manisa’da kılınan cenaze ardından toprağa verildi. Cenazeye katılan ünlü oyuncu Demet Evgar, ‘sevgilim’ dediği babaannesinin tabutu başından bir an olsun ayrılmadı.



Kaldığı yazlıkta ayağı kayarak yere düşen Sabahat Evgar, kaldırıldığı hastanede beyin kanamasından dolayı hayatını kaybetti. Evgar için Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii’nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına ünlü oyuncu Demet Evgar da katıldı. Demet Evgar, annesi Bingül Evgar, babası Levent Evgar ve kardeşi Yiğit Evgar ile birlikte taziyeleri kabul ederken, babaannesinin tabutu başından ayrılmadı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında Demet Evgar annesiyle birlikte ön safta yer tuttu.

Evgar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Namazın ardından cenaze, Çatal Mezarlığına defnedilmek üzere cenaze aracına konuldu.

Öte yandan Evgar, babaannesi ile çekildiği bir özçekim fotoğrafı yayınlayarak duygusal bir mesaj kaleme aldı.

40 yaşındaki oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Sabahat… Anlamı: Güzellik. bilenler bilir neşe içinde, sonsuz bir sevgiyle yaşadı ve etrafındaki herkesle bu sevgiyi paylaştı. Koynunda masallarıyla büyüdüğümüz babaannemiz, annemiz, anneannemiz, yol arkadaşımız, dostumuz Sabahat Evgar’ı öğle namazında Manisa Hatuniye Camii' nden bu dünyadaki son yolculuğuna uğurlayacağız. Sevgilim, yolun açık olsun, kuşlar gibi gittin, aniden, tam da istediğin gibi... Atatürk kızı 30 Ağustos'ta...