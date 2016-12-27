Demet Akbağ gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu Demet Akbağ, oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat’a şaka yapacakken şaka mağduru oldu. Show TV ekranlarında yayınlanan 'Demet Akbağ İle Çok Aramızda' programında bu kez Akbağ şakalandı. Sermiyan Midyat’a bir şaka hazırlayan Demet Akbağ olacaklardan habersiz şakayı yönetmeye başladı. Şakayı bitirmeye çalışan Akbağ, Midyat'ın fenalaştığı sanınca gözyaşlarına boğuldu. Midyat ise şakayı sonuna kadar devam ettirdi. Hastaneye kaldırılmak üzere kucaklanan Midyat aniden Akbağ'ın karşısına çıkınca olanlar oldu. Ünlü oyuncu sonu da Akbağ'a "Ünlüler aleminin öcünü aldım" dedi.