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Demet Akalın, Okan Kurt ve kızıyla oyun oynadığı anları paylaştı: 'Taraf tutuyorsun'

26 Nisan 2020 12:27

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın son paylaşımı güldürdü. 

Yeni tip Koronavirüs günlerinde tedbir amaçlı ev karantinasında olan ünlü isimlerden ilginç paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Yeteneklerini keşfeden isimlerden bazıları kendini sanata verirken bazı isimler de zamanının mutfakta geçiriyor.

Evlerinde karantinada olan Demet Akalın ve Okan Kurt da kızları Hira ile eğlenceli bir oyun oynadı.

Videoya Akalın’ın takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum geldi. Hira’nın annesi Demet Akalın’ın tarafında olduğu takipçilerinin dikkatinden kaçmazken Okan Kurt kızına “Sana yazıklar olsun, adam tutuyorsun” şeklinde takıldı.

Hangisi daha çok para harcar sorusuna ise Hira, annesinin kafasını suya sokarak tepki gösterdi.

 

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