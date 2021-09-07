Demet Akalın'dan Bakan Kasapoğlu'na A Milli Kadın Voleybol Takımı için çağrı: Neden kızlar geldiğinde Taksim'e sahne kurmuyoruz?

Şarkıcı Demet Akalın Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'na Avrupa üçüncüsü A Milli Kadın Voleybol Takımı için çağrı yaptı. 'Filenin Sultanları' ülkeye dönünce İstanbul Taksim'de bir sahne kurulmasını teklif eden Akalın şunları söyledi;

"Ben çıkarım"

"Eskiden futbol üçüncüsü olduğumuz zaman Taksim'e platform koyuyorduk, sahneye çıkıyorduk. Niye kızlar geldiğinde, voleybol takımına böyle bir şey yapmıyoruz. Niye? Ben çıkarım."

Akalın o anları Kasapoğlu'nu etiketleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

'Filenin Sultanları' Sırbistan'da gerçekleşen Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazanmıştı.