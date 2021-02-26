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Demet Akalın, Çılgın Sedat'a destek olurken gözyaşlarını tutamadı: Bakmayın görgüsüz gibi gözüktüğüme ama dardan anlarım

Demet Akalın ve Alişan, evinde yangın çıkan ve sonrasında borçluları tarafından icra gönderilen Çılgın Sedat'a destek oldu

26 Şubat 2021 19:42

Şarkıcılar Demet Akalın ve Alişan, evinde yangın çıkan ve sonrasında borçluları tarafından icra gönderilen Çılgın Sedat'a destek oldu. Daha önce evine icra gelen Akalın, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamayıp sanatçının tüm icra borcunu üstlendiğini açıkladı. Akalın, "Bakmayın görgüsüz gibi gözüktüğüme ama dardan anlarım" ifadelerini kullandı. 

"Senin haciz borcun bende"

Star TV ekranlarında program sunan Demet Akalın ve Alişan ise Çılgın Sedat'ın evinden canlı yayın yaptı. Şarkıcının yangında küle dönen evini gören Alişan ve Demet Akalın, yaşananlara sessiz kalamadı. Çılgın Sedat'a bu zor günlerinde haciz gönderildiğini öğrenen Demet Akalın, "Şöyle bir zamanda haciz gönderiyorlar... Bir kere o haciz borcu bende. Ben Demet Akalın olarak onu üstleniyorum. Sen onu hiç düşünme ben ona o parayı bir saydırıp göndereceğim. Biz Alişan'la birlikte senin bütün evinin eşyalarını alacağız. Pandemi dönemindeyiz bunun ayıbı yok" ifadelerini kullandı.

"Benim evime de haciz geldi seni en iyi ben anlarım"

Eski eşi Okan Kurt'un borçlarından dolayı evine haciz gelen Demet Akalın, o anları hatırlayınca duygularına hakim olamadı. Sesi titreyerek konuşan Akalın, sözlerine şöyle devam etti;

"Benim evime haciz geldiğinde ben de iki tane koltukla kalmıştım. Yanımda sadece bir iki arkadaşım vardı. Ben o durumun ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Dardan çok iyi anlarım. Bakmayın böyle görgüsüz gibi gözüktüğüme. Ben onları çok iyi anlıyorum. Alişan senin evini görünce perişan olduk senin haline. Sen de sakın bizi yanlış anlama."

Çılgın Sedat lakabıyla tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu'nun, İstanbul Beylikdüzü'ndeki 3 katlı villasında önceki gün öğlen saatlerinde büyük bir yangın çıkmıştı. Yangının çıktığı esnada dışarıda olan ünlü şarkıcı, evine geldiğinde tüm eşyalarının kül olduğunu görmüş ve gözyaşlarına boğulmuştu.

Demet Akalın'ın evine de haciz gelmişti

6 Temmuz 2018 tarihinde Demet Akalın'ın, borçlusu olmadığı halde eski eşi Okan Kurt'un ortağı olduğu şirketlerin borçları nedeniyle evine haciz gelmiş ve eşyalarının neredeyse tümü haczedilmişti.

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