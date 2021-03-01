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Demet Akalın “Bebek plasentası yedi, gençleşti" iddialarını yalanladı: Türkçe konuşun; ben seneler sonra kelle paçayı zor yemişim

Demet Akalın'dan o iddialara tepki

01 Mart 2021 19:25

T24 Video Haber Merkezi

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bebek plasentası yedi gençleşti" iddialarını yalanlayarak "Ne diyorsunuz? Türkçe konuşun. Kafayı mı yediniz? Ben seneler sonra kelle paçayı zor yemişim" dedi. 

Demet Akalın iddialara ilişkin yaptığı açıklamada "Kızım kafayı mı yediniz. Allah akıl fikir versin size. Yani gerçekten inanamıyorum. 'Bebek bir şeyi mi yiyorsun?' diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Türkçe konuşun! Kafayı mı yediniz? Ben seneler sonra kelle paçayı zor yemişim. Cilt bakımını da artık evde kendim yapıyorum. Kendinize gelin..." ifadelerini kullandı.

Plasenta nedir?

En temel anlamda plasenta, hamilelik boyunca anne ile bebek arasındaki besin alışverişini sağlayan, rahim içerisinde bebekle birlikte büyüyen ve doğumdan hemen sonra vücut dışına atılan geçici bir organdır. Anne karnındaki bebek, gebelik boyunca göbek kordonu vasıtasıyla plasentaya bağlı olarak yaşar. Doğumdan sonra göbek kordonunun kesilmesiyle bebeğin plasenta ile olan bağı sona erer.

Plasenta yenir mi?

Dünyadaki tüm memeliler, bebeklerini doğurduktan sonra kendi plasentalarını yiyerek tüketmektedir. Bu bilgiden yola çıkan bazı kaynaklar, insan plasentasının da çeşitli faydaları olduğunu öne sürmektedir. Bilimsel olarak faydası ıspatlanmış olmasa da bazı anneler doğumdan sonra plasentalarını kurutarak veya çeşitli yöntemlerle pişirerek tüketmeyi tercih edebiliyor. En çok tercih edilen yöntem, plasenta enkapsülasyonu olarak bilinen, plasentanın kurutulup toz haline getirilerek kapsüllere doldurulması işlemidir. Her gün bu kapsüllerden tüketen annelerin lohusa depresyonu ve benzeri sorunları daha az yaşadığına, daha fazla süt ürettiğine inanılıyor.

demet akalınbebekBebek plasentası

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