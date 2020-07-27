Demba Ba: Ayasofya’da namaz kılmaya gideceğim, beni görmek isteyenler bana katılabilir

Medipol Başakşehir’in golcü oyuncusu Demba Ba, planları arasında Ayasofya’da namaz kılmak olduğunu söyledi ve kendisini görmek isteyen herkesi de Ayasofya'da beraber namaz kılmaya davet etti.

35 yaşındaki oyuncu, elde ettikleri şampiyonluktan kariyer planlamasına, takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı’dan geçtiğimiz günlerde ibadete açılan Ayasofya Camii’ne kadar birçok konuda İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş’ta oynadığı dönemde elde ettikleri şampiyonluğun ardından Sultanahmet Camii’ne şükür namazı kılmaya giden Demba Ba, 'Başakşehir ile kazandığın şampiyonluk için ibadete yeni açılan Ayasofya’da namaz kılmak ister misin?" sorusuna, "Evet, planlarım arasında var. Beni görmek isteyen varsa onlar da bana katılabilir" diye cevap verdi.

Senegalli golcü, henüz futbolu bırakmak istemediğini ve sağlığının el verdiği sürece oynamak istediğini de vurgulayarak, konuşmasının devamında şunları belirtti:

"Açıkçası vücudum götürdüğü kadar, oynayabildiğim kadar oynayacağım. Eğer bir gün artık oynamaktan sıkılırsam o zaman futbolu bırakacağım. İlerisiyle ilgili planım da; futbolu bıraktıktan sonra yönetimle ilgili master yapıp tekrar futbolun içinde yer alacağım."

Başakşehir’le kazandığı şampiyonluğun kariyerinde nasıl bir yer tuttuğuna ilişkin ise 35 yaşındaki oyuncu, "Bu kariyerim boyunca sağladığım en büyük başarılardan biri. Türk futbolunda büyük takımlar var; Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe. Bu tarz asırlık kulüplerin yanında küçük bir Başakşehir’in gelip onların en az 10 puan üstüne çıkıp bu şampiyonluğu kazanması kolay değildi, zordu. Bu ortamda bu şampiyonluğu kazanmak kariyerimdeki en büyük başarılardan biri" değerlendirmesinde bulundu.