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Delta Havayolları Arapça konuşan fenomeni uçaktan indirdi

22 Aralık 2016 17:21

New York’ta yaşayan YouTube fenomeni Adam Saleh (22), Delta Havayolları'na ait uçakta, telefonda annesiyle Arapça konuştuğu için uçuş görevlileri tarafından dışarı çıkarıldığını belirtti. Saleh'in olaya ilişkin yayımladığı videonun olduğu tweet, yüzbinlerce retweet ve beğeni aldı. Saleh’in ifadesine göre, kendisinin Arapça konuştuğunu duyan yolcular rahatsız oldu ve uçuş görevlilerini çağırarak durumdan şikayetçi oldu. Bunun üzerine Saleh ve yanındaki arkadaşı, uçaktan indirildi. Olayın ardından bir açıklama yapan Delta Havayolları, Saleh ve arkadaşının, 20 yolcudan gelen şikayet nedeniyle uçaktan dışarı çıkarıldığını belirtti. Şirket buna karşın, olaya ilişkin inceleme başlatıldığını ifade etti.

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sosyal medyaArapçaNew YorkYouTube fenomeniAdam SalehuçaktanindirdiDelta Havayolları

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